Чуть жена не выгнала: как алтайский массажист собрал раритетную коллекцию на миллионы рублей

Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru. Коллекция Дмитрия Московченко. Санаторий "Эдем". Фото: altapress.ru.

Наиболее ценным экземпляром Дмитрий называет большой павильонный фотоаппарат "Глобика" производства ГДР.

Дмитрий Московченко,

коллекционер:

— Я когда увидел объявление, сразу помчался в город. Машина была сломана, ехал на автобусе. Разбирал покупку на две части, купил два багажных билета. В Белокурихе меня встречал брат, помогал. Жена не хотела пускать домой — и так по всей квартире фотоаппараты расставлены.

Но когда супруга узнала, что такую же "Глобику" продают в Польше за 720 тысячи рублей, а Дмитрий потратил на нее всего две тысячи, сменила гнев на милость.

Дмитрий Московченко,

коллекционер:

— Раньше она нередко спрашивала, сколько шуб мы могли купить на те деньги, что я трачу на коллекцию. Но со временем и после падения курса рубля стоимость фотоаппаратов выросла, и жена таких вопросов уже не задает. А когда я выиграл аукцион на камеру 1870 года за 50 тыс. рублей, она вошла в азарт и говорила: "Делай ставку на другой лот". Я возражал: "Нужно 70 тыс. рублей, откуда деньги?", а она мне: "Возьмем кредит, залезем в долги — ставь!".

Чем любопытна коллекция?

Наиболее интересную часть собрания Дмитрий выставил на работе — в холле санатория "Эдем" в Белокурихе. По экспозиции можно проследить развитие фотоиндустрии на протяжении двух веков. Основу составляют советские аппараты. Среди "Смен", "Зенитов", "Зорких" и других популярных марок здесь есть несколько редких экземпляров. Например:

"Фотон". Его выпускали тиражом всего в тысячу экземпляров;

Его выпускали тиражом всего в тысячу экземпляров; "Горизонт" с функцией панорамной съемки;

с функцией панорамной съемки; "Заслон" — фотоаппарат, замаскированный под штамп. Его использовали сотрудники КГБ, чтобы незаметно фотографировать паспорта.

Дмитрий Московченко,

коллекционер:

— Мне не интересно собирать все модификации и подвиды каждой марки — охочусь только за теми, каких у меня пока нет. На сегодня я собрал почти половину образцов от всех аппаратов, что выпускали в СССР. А в последнее время делаю акцент на иностранные фотоаппараты XIX века — их в обиходе с каждый годом становится все меньше, а цены на них растут.

Такой технике Дмитрий посвятил отдельные стенды. На них преимущественно чешские и американские аппараты, выпущенные в 1870-1920 годы. За Уралом коллекций с такой долей дореволюционных экземпляров нет, говорит житель Белокурихи.

95% фотоаппаратов в коллекции Дмитрия Московченко находятся в рабочем состоянии.

Помимо техники на выставке в санатории можно увидеть и фотографии. А также их предшественников — даггеротипы, амбротипы, ферротипы и альбуминовые снимки.

Самому древнему даггеротипу в коллекции Дмитрия почти 180 лет. Чтобы изображение получилось, модель не шевелясь позировала полчаса рядом с кипящей на спиртовой горелке ртутью. "Поэтому фотографы долго не жили, а модели не понимали, почему у них болит голова", — рассказывает Дмитрий.

Зачем Дмитрию эта коллекция?

Московченко говорит: собирает фотоаппараты для сына. Ему сейчас пять лет. Наследство он получит лет в 20-25.

А пока большую часть коллекции Дмитрий выставил в холле санатория "Эдем". Он хочет, чтобы у взрослых посетителей была возможность понастальгировать, а молодое поколение увидело, что "было до айфонов".

По словам Дмитрия, интерес к его коллекции у посетителей велик. Многие просят рассказать о ней. Коллекционер никому не отказывает и во время сеанса массажа читает лекцию о развитии фотоиндустрии.

Выставку открыли в 2014 году, и сейчас здесь уже не умещаются все экземпляры. В ближайшее время экспозицию расширят. В планах — воссоздать здесь кабинет фотографа. "Директор санатория Юлия Старикова меня поддерживает, за что очень ей благодарен" - говорит Московченко.

Дмитрий намерен открыть в местном центре эстетического воспитания кружок для детей — учить их снимать на пленочные фотоаппараты, проявлять пленку, печатать изображения. Также работник санатория мечтает воспроизвести амбротип (снимок, сделанный по технологии, которая господствовала в 1850-1870 годы).

С чего началась коллекция?

Интерес к фотоделу у Дмитрия возник еще в ранние годы. В детском лагере он завороженно смотрел, как проявляют и печатают снимки. Когда подрос, фотографировал на семейный "Орион". Позже купил Canon 550D и снимал фотосессии, свадьбы и юбилеи.

10 лет назад он пришел к своему дяде в гараж и разговорился с дядиными приятелями-рыбаками о фотоаппаратах. "Интересно было бы взглянуть на старые камеры", - обронил Дмитрий и после этого дядя спустил с чердака "Мир" и "Зенит Е".

Дмитрий Московченко,

коллекционер:

— Меня поразило, что они 30 лет лежали в пыли, а когда мы их открыли, внутри у них все блестело. Начал опрашивать родственников, собрал восемь первых аппаратов. И понял — буду коллекционировать.

Часть экземпляров Московченко помогли достать знакомые фотографы. Часть подарили пациенты, который знали об увлечении массажиста.

Редкие образцы иностранных камер Дмитрий покупает на онлайн аукционах. Часто приходится не спать до 2 часов ночи, чтобы успеть сделать последнюю ставку. Если удается выиграть, не может уснуть пару часов — радуется.

Дмитрий Московченко,

коллекционер:

— Когда видишь редкий экземпляр, понимаешь, что, возможно, это последний шанс его приобрести. И цена на такие вещи растет. И если для многих иностранцев ничего не стоит сделать ставку в 5 тыс. долларов, то для нас это много. В таких случаях закрываю вкладку, чтобы не смотреть, как вещь уходит из рук.

Экспонаты, которые нас удивили

крошечные фотоальбомы 1860 года с позолотой. За него на аукционе боролись 35 человек, но он достался Дмитрию.

советские фотоаппараты ФКД (дорожный) и ФКП (павильонный). Выпускались с 1930 по 1987 годы

копия зоотропа 1830 года — устройства для демонстрации движущихся рисунков. По-сути, "видеомагнитофон" XIX века.