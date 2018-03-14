На Землю обрушится мощная магнитная буря

14 марта во всем мире ожидается сильнейшая магнитная буря. Ее последствия почувствуют даже те, кто никогда не считал себя метеозависимым, сообщает ren.tv.
В ближайшие часы на Солнце произойдет мощная вспышка. Специалисты прогнозируют ее экстремально опасный уровень.
Практически все жители Земли ощутят головную боль, слабость, перепады артериального давления. Особенно тяжело влияние бури переносят люди с бронхиальной астмой, артритом, ревматизмом, болезнью сердца и сосудов, а также хроническими заболеваниями.
Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта в этот день.
Из строя могут выйти электроприборы, навигационные системы.
Возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.
Ранее сообщалось, что несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году, прогнозирует Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр "Антистихия").
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