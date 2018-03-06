Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 2018

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 28 апреля 2018 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 23 мая 2018 года. Собрание начнет работу в 14 часов.

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок.

Годовое общее собрание акционеров банка ВТБ пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал "Октябрьский".