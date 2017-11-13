Надписи на стенах, которые заставляют поразмыслить и посмеяться

Вместо всем известных трех букв на заборах и стенах домов в городах все чаще встречаются фразы, которые заставляют не только улыбнуться, но и задуматься. Это могут быть мотивирующие высказывания, философские рассуждения и просто веселые слова, которые действительно приятно читать.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
Надписи на стенах. Фото: CC0.
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