NASA отправило в космос пластинки на 55 языках с приветствиями для инопланетян

Специалисты NASA в 2014 году начали замечать снижение эффективности основных двигателей — для поворота аппарата в пространстве требовалось все больше энергии.

Было принято решение возобновить работу двигателей, отвечающих за коррекцию траектории, которые последний раз использовались во время пролета "Вояджера" мимо Юпитера, Сатурна и их спутников. Для этого специалистам пришлось изучать устаревшее программное обеспечение и язык программирования. Запуск двигателей был проведен 28 ноября, спустя 19,5 часа был получен сигнал об успешном включении.

"Благодаря этим двигателям, которые все еще функционируют после 37 лет без использования, срок службы "Вояджера-1 может быть продлен на 2-3 года", — заявила Сьюзан Додд, руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA.

Сейчас легендарный аппарат находится на расстоянии более 21 млрд километров от Земли. Команда о запуске двигателей шла до него почти 20 часов. Американцы запустили в космос два "Вояджера" в 1977-м — первый должен был исследовать Сатурн и Юпитер, второй — Уран и Нептун. После завершения миссий аппараты покинули пределы Солнечной системы и вышли в межзвездное пространство.

На борту обоих "Вояджеров" находятся так называемые золотые пластинки с посланием для инопланетян. На дисках записаны приветствия на 55 языках, музыка, в том числе Моцарта, Бетховена, Армстронга, а также звуки птиц, животных, шум океана и так далее.



Запуск двигателей "Вояджера-1" нужен был для корректировки антенн, объяснили в NASA. Вот как это событие прокомментировал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев: "Вояджер" — это первый аппарат, который вышел за пределы Солнечной системы, передал на Землю огромное количество информации впервые о Юпитере, о других планетах Солнечной системы. Сейчас передает тоже уникальную информацию о границе Солнечной системы с межзвездным пространством. Само по себе выгружение двигателя — это некоторое техническое решение, достаточно интересное", пишет bfm.ru.

На вопрос о том, не устарел ли аппарат, и есть ли сейчас в нем необходимость, эксперт ответил: "Вопрос регулярно встает у американцев, потому что его обслуживание, работа с ним требуют миллионов долларов. И, в общем-то, каждый год они обосновывают то, что продолжение этих работ необходимо. Но это действительно так, потому что "Вояджер-1", "Вояджер-2", сейчас летящие "Новые горизонты", — единственные аппараты, которые могут исследовать весьма интересный для астрофизиков, для астрономов район — границы Солнечной системы и межзвездного пространства. Это очень важный научный результат, который иным способом получить невозможно".

По некоторым данным, миссия "Вояджеров", включая запуск и управление аппаратами, а также межзвездная миссия обошлась американским властям в 900 млн долларов.

Справка

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов была запущена в космос в сентябре 1977 года, на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическими аппаратами.