Алтайэнерго: наша цель - видеть каждого потребителя

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Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов провел встречу с сотрудниками, ветеранами и Советом молодых специалистов филиала компании — "Алтайэнерго".

Виталий Иванов,
Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири":

"Наша цель - видеть каждого потребителя".

Виталий Иванов приветствовал коллектив и обозначил планы и основные задачи, стоящие перед "МРСК Сибири", которые послужат ориентиром для энергетиков в 2018 году. Большое внимание в ходе встречи уделялось энергетике будущего и одному из глобальных трендов – цифровым технологиям. Именно стратегия построения цифровой сети стала центральной темой для обсуждения на дискуссионных площадках "Территории Россетей" Российского инвестиционного форума, который прошел на минувшей неделе в Сочи. В "МРСК Сибири" полностью поддерживают эту инициативу. Это необходимость соответствовать современным тенденциям и требованиям времени. Электросетевая инфраструктура должна быть доступна и эффективна. Одним из событий, которое произойдет в рамках этой стратегии, станет реализация на базе филиала "Алтайэнерго" пилотного проекта "Цифровой ЦОК", который позволит вывести взаимодействие с потребителем на новый качественный уровень.

Руководитель компании подчеркнул, что главной задачей остается надежное и качественное электроснабжение потребителей и нужно предельно серьезно относиться к показателям надежности. В условиях научно-технического прогресса эта задача может решаться только интенсивной модернизацией оборудования, с применением инновационных, в том числе – цифровых технологий, с участием каждого специалиста предприятия. Одним из векторов повышения надежности, доступности и качества электроснабжения Виталий Иванов назвал автоматизацию электросетей.

Виталий Иванов,
Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири":

"Сейчас мы видим учет, видим, как потребляется электроэнергия, но не видим, есть ли напряжение в каждом доме, в каждой квартире. Наша цель, которой необходимо достичь в ближайшей перспективе – видеть каждого потребителя".

Главным же приоритетом МРСК Сибири, по словам Виталия Иванова, является человек, профессионал – тот, чья работа обеспечивает надежную и бесперебойную работу всего электросетевого комплекса. Именно поэтому в ходе встречи большое внимание уделялось проблемам сотрудников территориальных подразделений филиала. Каждый из присутствующих получил возможность задать интересующий его вопрос. Обсуждение затронуло самый широкий спектр проблем – от производственных до социальных. Часть вопросов были решены сразу же на месте. Генеральный директор "МРСК Сибири" заверил, что ни один из остальных заданных вопросов не останется без внимания.


 

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