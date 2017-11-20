Натуральный камень или искусственный? Цена ошибки может быть велика

Для кухни

Часто выбор между натуральным и искусственным камнем встает при выборе столешницы для кухни. Конечно, можно использовать и ЛДСП, но такие поверхности недолговечны: из-за воды верхний слой, как правило, отслаивается, особенно в местах примыкания смесителя. Поэтому есть смысл выбрать более стойкий материал.

Является ли таким искусственный камень? В большинстве случаев столешницы из искусственного камня состоят из основы в виде ДСП, на которую нанесен тонкий слой полимерных смол. Поверхность такой столешницы боится царапин и перепадов температур. Из-за этого столешницы быстро утрачивают первоначальный вид.

Чтобы поцарапать или каким-либо другим образом повредить гранитную столешницу, нужно постараться. Без специнструментов ничего из этого не выйдет. Если оставить на ней раскаленную сковородку, поверхности ничего не будет. А если то же самое проделать со столешницей из искусственного камня — ее придется менять.

Что дешевле и экологичнее?

"Искусственный камень сам по себе — отличный современный материал. Но для некоторых целей по ряду важных параметров он уступает натуральному", - говорит Евгений Шевчук. Ранее его компания 4 года торговала изделиями из искусственного камня, но отказалась от него в пользу мрамора и гранита.

Евгений Шевчук,

эксперт:

При этом по цене искусственный камень сравнялся с мрамором или гранитом, а изделия брендовых марок даже превзошли его по цене.

Распространено мнение, что гранит лучше не использовать из-за того, что он может излучать радиоактивный фон.

Евгений Шевчук,

эксперт:

Это миф: когда натуральный камень проходит границу, на таможне его тщательно проверяют, в том числе на излучение. И потом, кто бы стал работать в карьерах, если этот материал "фонит" и может повредить здоровью? Мрамор и гранит даже безопаснее для здоровья человека, чем искусственный камень. Дело в том, что в Алтайском крае искусственный полимерный камень производят только "кустарным" способом. Соответственно, режимы полимеризации соблюдаются плохо. Это приводит к тому, что процесс полимеризации продолжается на кухне у потребителя. Материал выделяет различные вредные вещества, в частности весьма агрессивный стирол, который будет выветриваться несколько лет после монтажа гарнитура.

Как распознать опасный материал на рынке? Спросите у продавца сертификат соответствия на готовый продукт. Если вам покажут такие документы только на отдельные компоненты, а не на конечное изделие, то такой материал лучше не покупать.

Для улицы

Крыльцо из керамогранита — один из самых распространенный видов отделки входных зон у зданий в Барнауле. Но много ли вы видели таких ступеней без сколов и трещин? В алтайском резко континентальным климате такой отделочный материал выдерживает лишь 2-3 года.

Евгений Шевчук,

эксперт:

Керамогранит хорош для внутренних помещений. Для улицы он не подходит. Кроме своей хрупкости он еще и очень скользкий. Советую облицовывать входную зону натуральным гранитом. Он не лопается от морозов, не отслаивается от основы, к тому же при должной обработки не скользкий.

"Даже если плитка отклеится, то вряд ли сломается. Поэтому если не хотите раз в 2-3 года ремонтировать крыльцо, то выбор в пользу натурального гранита очевиден", - подчеркивает Шевчук.

Справка

Евгений Шевчук — директор камнеобрабатывающего завода "Аркадо-гранит". Предприятие работает в Алтайском крае с 2002 года. Изготавливает предметы интерьера: столешницы подоконники, ступени, камины и так далее, а также монтирует эти изделия.

Другое направление – это облицовка природным камнем стен, колонн, полов зданий и сооружений различного назначения, как административных так и частных домов.

Благодаря работе напрямую с карьерами, завод имеет большой выбор гранита и мрамора.

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