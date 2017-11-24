Назначение главы Бийска переносится на неопределенный срок

Сегодня, 13:52.
Политика

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Бийска 24 ноября не примет решения, кого рекомендовать депутатам, как планировалось. 23 ноября гордума наукограда одобрила перенесение даты заседания. Причина — в том, что еще не получены результаты проверки кандидатов по допуску к гостайне, сообщает "Бийский рабочий".

Администрация Бийска.
Администрация Бийска. Фото: yandex.ru/maps.

О желании занять кресло главы Бийска заявили девять кандидатов:

  1. Владимир Алексеев, 38 лет, председатель Совета территориального кооперативного участка "Рассвет",
  2. Петр Ионенко, 49 лет, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города,
  3. Николай Кочергин, 60 лет, безработный,
  4. Дмитрий Пономарев, 26 лет, замдиректора компании "Быттехника",
  5. Сергей Пономарев, 44 года, директор "Каратэлектромонтаж",
  6. Владимир Саночкин, 54 года, пенсионер,
  7. Александр Студеникин, 46 лет, и.о. главы администрации города,
  8. Андрей Таран, 41 год, замдиректора компании "Сити-Лифт-Центральное",
  9. Василий Часовских, 69 лет, пенсионер.

24 ноября должно было состояться заседание конкурсной комиссии, на которой должны было определиться, кто из претендентов соответствует всем требованиям закона и будет допущен к голосованию. Однако результаты проверки на допуск к гостайне по всем заявителям комиссия не получила. И выступила с ходатайством к депутатам перенести срок итогового заседания. Депутаты согласились.

Новая дата проведения заседания неизвестна. Соответственно, не понятно, когда и депутаты определятся с главой.

Фаворитом в этой кампании является Александр Студеникин.

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