"Не думал, что за это придется бороться": Лоор вошел в топ-50 эффективных депутатов

Эксперты оценили работу парламентских фракций и депутатов по активность в законотворческой работе. Иван Лоор занял в рейтинге 42 место. По соседству с Лоором оказались коммунисты Валерий Рашкин и Иван Мельников.

Согласно статистике, Лоор внес один новый законопроект, еще один был принят в осеннюю сессию. Документы касались поддержки агропромышленного комплекса, развития села и корпоративного права. В частности, сообщил помощник Лоора Иван Семыкин, удалось переломить ситуацию с исключением из федерального бюджета погектарной господдержки и субсидии на литр товарного молока.

Иван Лоор,

депутат Государственной Думы:

— Считал и считаю, что эти два вида господдержки надо сохранить во что бы то ни стало. Два года подряд они оказывались на грани исчезновения, и каждый раз по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ. Никогда не думал, что мне придется бороться за них.

Рейтинг в целом показал несколько основных тенденций.

На четверть сократилось общее число новых законопроектов от всех субъектов законодательной инициативы. Исследователи считают корректным сравнение со второй половиной 2015 года, так как осекнью 2016-го проходили выборы и активность была, естесственно, меньше. И если за август-декабрь 2015 года в Госдуму внесли 675 новых законопроектов, то за аналогичный период 2017 года - 498. Доля новых депутатских законопроектов оказывается устойчиво меньше половины от общего числа новых инициатив. Среди внесенных осенью 498 законопроектов доля депутатских составила около 40%. Резко возросло число совместных и межфракционных депутатских инициатив. Именно они имеют больше шансов на принятие, так как часто отражают согласованную позицию нескольких фракций или профильных думских комитетов и "лишены налета избыточного межпартийного противостояния". Доля совместных и межфракционных инициатив в конце 2017 года оказалась рекордно высокой – 29,6% от числа всех депутатских инициатив, из которых 18% подписаны представителями разных фракций.

В тройку тем-лидеров законопроектов вошли: ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан (22%), социальная справедливость, соцподдержка, демография (19%), развитие партийно-избирательной системы (15%). Самой непопулярной (6% законопроектов) стала тема трудовых прав граждан.