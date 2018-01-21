"Не думал, что за это придется бороться": Лоор вошел в топ-50 эффективных депутатов

Сегодня, 09:55.
Политика

Иван Лоор единственный из депутатов Госдумы от Алтайского края вошел в ТОП-50 эффективных законотворцев осенней сессии Госдумы 2017 год. Рейтинг составил Институт социально-экономических и политических исследований совместно с Центром содействия законотворчеству.

Аграрии региона возложили на председателя АКЗС Ивана Лоора ответственность по информированию правительства РФ о ситуации на рынке зерна.
Аграрии региона возложили на председателя АКЗС Ивана Лоора ответственность по информированию правительства РФ о ситуации на рынке зерна. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

Эксперты оценили работу парламентских фракций и депутатов по активность в законотворческой работе. Иван Лоор занял в рейтинге 42 место. По соседству с Лоором оказались коммунисты Валерий Рашкин и Иван Мельников.

Согласно статистике, Лоор внес один новый законопроект, еще один был принят в осеннюю сессию. Документы касались поддержки агропромышленного комплекса, развития села и корпоративного права. В частности, сообщил помощник Лоора Иван Семыкин, удалось переломить ситуацию с исключением из федерального бюджета погектарной господдержки и субсидии на литр товарного молока.

Иван Лоор,
депутат Государственной Думы:

— Считал и считаю, что эти два вида господдержки надо сохранить во что бы то ни стало. Два года подряд они оказывались на грани исчезновения, и каждый раз по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ. Никогда не думал, что мне придется бороться за них.

Рейтинг в целом показал несколько основных тенденций.

  1. На четверть сократилось общее число новых законопроектов от всех субъектов законодательной инициативы. Исследователи считают корректным сравнение со второй половиной 2015 года, так как осекнью 2016-го проходили выборы и активность была, естесственно, меньше. И если за август-декабрь 2015 года в Госдуму внесли 675 новых законопроектов, то за аналогичный период 2017 года - 498.
  2. Доля новых депутатских законопроектов оказывается устойчиво меньше половины от общего числа новых инициатив. Среди внесенных осенью 498 законопроектов доля депутатских составила около 40%.
  3. Резко возросло число совместных и межфракционных депутатских инициатив. Именно они имеют больше шансов на принятие, так как часто отражают согласованную позицию нескольких фракций или профильных думских комитетов и "лишены налета избыточного межпартийного противостояния". Доля совместных и межфракционных инициатив в конце 2017 года оказалась рекордно высокой – 29,6% от числа всех депутатских инициатив, из которых 18% подписаны представителями разных фракций.

В тройку тем-лидеров законопроектов вошли: ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан (22%), социальная справедливость, соцподдержка, демография (19%), развитие партийно-избирательной системы (15%). Самой непопулярной (6% законопроектов) стала тема трудовых прав граждан.

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