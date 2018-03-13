Как выглядит собака с человеческим лицом

Уже несколько дней в сети пользователи обсуждают необычную собаку по имени Йоги, чья морда очень напоминает человеческое лицо.
Увидев "собачье фото", многие засомневались в подлинности снимков, решив, что это все фотошоп. Но нет, на самом деле Йоги так и выглядит.
This dog looks like a human – and it's making people uncomfortable. https://t.co/KaENGinhtI pic.twitter.com/SAmITQvTwT— The Dodo (@dodo) 11 марта 2018 г.
Хозяйка четвероногого друга Шанталь признает, что ее пес обладает выразительными глазами и пухлыми губами, но она никогда не считала его особенным. Зато девушка от души посмеялась над комментариями в соцсетях. А вот некоторым пользователям было не до смеха. Многие признавались, что увидев снимки Йоги, лишились сна и поверили в реинкарнацию, пишет mail.ru.
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