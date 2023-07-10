Не мог уйти на пенсию, но оно того стоило. Какими изобретениями Козьма Фролов «сколотил» себе имя и славу на Алтае

3 января 1763 года Козьму Фролова специальным распоряжением царского Кабинета направили в Барнаул, на Колывано-Воскресенские заводы. 15 февраля обер-штейгер Фролов прибыл в Барнаульский завод, а уже на следующий день выехал на Змеиногорский рудник. В то время он был широко известен не только в России, но и за рубежом как самый богатый.