Не надышишься: введение "Закона Яровой" могут отсрочить на несколько месяцев

Правительство РФ ведет обсуждение возможной отсрочки ввода "закона Яровой" на несколько месяцев. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Обсуждается возможность небольшой, на несколько месяцев, отсрочки вступления в силу "закона Яровой", — приводит слова вице-премьера "Интерфакс".
Как позднее сообщили в компании "Мегафон", отсрочка введения "пакета Яровой" даст операторам связи возможность полностью выполнить требования закона.
"Ростелеком" заявил, что считает полезной отсрочку. Дополнительное время позволит принять нормативные акты, касающиеся деталей этого закона.
7 ноября 2017 года Минкомсвязи внесло в правительство нормативный акт к "пакету Яровой". С 2018 года он предусматривает хранение информации о содержании разговоров и переписки пользователей один месяц и постепенно будет увеличен до шести.
Ранее "Мегафон" оценил свои потери от "закона Яровой" в 35–40 млн рублей за пять лет.
Справка
"Закон Яровой" — пакет антитеррористических поправок, получивший неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. И те, и другие должны будут до полугода хранить аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, звуки, видео и другую информацию, отправленную пользователями.
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