"Не служил? Мужик!": почему все больше парней бегут от армии

Константин Санталов.

Недавно закончился осенний призыв. В некоторых регионах уклонистов вместе с полицейскими ищут казаки, но и это не всегда помогает. Число парней, не желающих служить, растет. Так в чем же проблема? В молодых людях или в самой армии?

Несколько лет назад Вероника Марченко, глава фонда "Право матери", говорила, что всего в армии ежегодно гибнет от 2 до 2,5 тысячи человек. Это колоссальная цифра, ведь ровно столько же людей забрали в осенний призыв из Алтайского края.

Андрей, мой приятель, хотел стать полицейским и после школы сразу пошел служить. Он всегда считал, что армия сделает из него настоящего мужчину. Вышло не совсем так.

В начале службы со стороны сослуживцев начались поборы. Мать перечисляла деньги, а командование было не в курсе...

Несколько месяцев Андрей бегал, прыгал и стрелял, а однажды упал в обморок. В госпитале оказалось, что у него температура за 40, воспаление легких и обморожение пальцев. Парню давали лишь аспирин. Это продолжалось до тех пор, пока родители не привезли лекарства. Домой Андрей поехал из госпиталя. Сейчас ему лучше, но работать в органах он уже, увы, не сможет по состоянию здоровья.

Есть истории, которые заканчиваются еще печальнее. Например, в феврале, не выдержав издевательств сослуживцев, из окна казармы в Подмосковье выпрыгнул срочник Аркадий...

Сам я не служил, потому что не прошел медкомиссию. Отец друга, узнав, что я не был в армии, похлопал меня по плечу и сказал: "Не служил? Мужик! В сегодняшней армии смысла нет. Гораздо больше ты сделаешь на гражданке". Так рассуждает и большинство молодых парней. Я их прекрасно понимаю.

Сегодня с удовольствием в армию идут те, кто хочет работать в госструктурах или не знает, куда податься.

Есть и хорошие примеры. Я знаком с людьми, которые служили в элитных войсках. Среди них есть те, кто стоял в карауле у Кремля. После армии они пошли служить по контракту и сейчас хорошо зарабатывают. Парней можно назвать счастливчиками, вот только все они грезили о службе с детства. Кроме спорта, парни не занимались практически ничем. Они, бесспорно, защитят страну. А что сделает выпускник филфака, которому в 21 суют в руки автомат и заставляют отдать гражданский долг? Поразит противника колкой рифмой?

О том, что в России служить будут только контрактники, говорят давно. Власти признают, что переход к контрактной форме хорош, но жалуются на нехватку средств.

Во многих странах уже много лет нет воинского призыва. В начале этого века от него отказались десятки государств. В США призыв и вовсе отменили в середине 60-х годов прошлого столетия. Такой шаг позволил сэкономить сотни тысяч долларов и сделать армию по-настоящему профессиональной.

Можно сколько угодно говорить о том, что каждый должен отдать долг родине и отслужить. Однако ежегодно, по данным портала "Медиазона", по статье об уклонении от военной службы в России судят более 700 человек, а значит, с нашей армией не все в порядке.