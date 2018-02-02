Не уберегли. Сгорел дом Ельцина прямо пред днем рождения первого президента России

Как сообщили спасатели, родной дом Ельцина загорелся в седьмом часу утра. Причиной пожара стало неисправное печное отопление. От огня взорвался газовый баллон, из-за этого от дома остались только закопченные стены.

Пожарным пришлось ехать из села Бутка, что находится за 17 км. Пока сотрудники МЧС доехали до места происшествия, спасать уже было нечего.

Люди, которым теперь принадлежит ельцинский дом, уехали в соседний регион и попросили присмотреть за жилищем соседа. Тот поставил на печь с вечера греть воду, чтобы в помещении поддерживалось тепло, иначе бы перемерзли водопроводные трубы. Оставленная без присмотра печь вызвала пожар.

По данным издания, традиционно считается, что Ельцин родился в Бутке. Однако туда его родители переехали из Басмановского, когда будущему президенту исполнилось несколько месяцев.