Недалеко от Стамбула в машине нашли тело 19-летней россиянки

Результаты медэкспертиз от турецкой стороны пока не получены, обстоятельства гибели в дипведомстве комментировать не стали.

Тело гражданки РФ было обнаружено 18 ноября в машине со следами насилия недалеко от Стамбула. Полиция Турции проводит расследование по этому делу.

В России девушка училась в медицинском колледже и мечтала стать медсестрой, однако в июне неожиданно взяла академический отпуск на год и уехала в Стамбул работать в казино, пишет Life. У нее завязались отношения с 28-летним бизнесменом. Девушка постоянно выходила на связь с родными. 18 ноября она сообщила, что собирается со своим парнем в горы. После этого, Татьяна больше не звонила. Родители девушки уверены, что ее убили, пишет bfm.ru.