Нефть подорожала до рекордной цены за 2,5 года

26 декабря на торгах нефть обновила максимальную цену с июня 2015 года. Так, нефтяная смесь марки Brent стоит свыше $66 за баррель, а WTI — выше $60. Рост стоимости "черного золота" произошел на фоне новостей о взрыве нефтепровода в Ливии, пишут "Известия".
Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к концу дня выросла на 2,55% , а цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,41%.
Взрыв на нефтепроводе в Ливии произошел днем 26 декабря. Трубу взорвали при помощи самодельного устройства боевиков "Бригад обороны Бенгази", принадлежащих подразделению "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Сырье пустили по другим трубопроводам.
Ранее сообщалось, что Минфин России ожидает сохранения текущих цен на нефть около $60 за баррель, хотя в бюджете страны заложена цена в $40 за баррель.
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