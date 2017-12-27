Нефть подорожала до рекордной цены за 2,5 года

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent к концу дня выросла на 2,55% , а цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,41%.

Взрыв на нефтепроводе в Ливии произошел днем 26 декабря. Трубу взорвали при помощи самодельного устройства боевиков "Бригад обороны Бенгази", принадлежащих подразделению "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Сырье пустили по другим трубопроводам.

Ранее сообщалось, что Минфин России ожидает сохранения текущих цен на нефть около $60 за баррель, хотя в бюджете страны заложена цена в $40 за баррель.