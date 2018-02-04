Необычные пассажиры метро

Каждый день в метро можно встретить очень интересных пассажиров, которые выделяются среди остальных. В нашей утренней подборке самые экстравагантные пассажиры подземки.

Слишком модные пассажиры российского метро. Фото: trinixy.ru. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Пассажиры метро. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.