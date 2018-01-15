Полуголые на морозе и клоуны на перилах: необычные виды алтайского пиара в соцсетях

Чаще всего пользователя в Instagram подстерегает реклама в виде ногтей и трусов, ну или в виде трусов и ногтей. А в подборке ниже altapress.ru показывает, как можно рекламировать не в лоб, а с выдумкой, используя очень крутые снимки и не боясь пошутить ради пиара.