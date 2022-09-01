Неопубликованное интервью Егора Летова продают за 48 тыс. на аукционе

На аукцион выставили кассету с неопубликованным интервью Егора Летова за 45 тыс. рублей. Также есть лоты с виниловыми пластинками и первый дебютный альбом. Торги проводит аукционный дом « Литфонд ».

Покупателям предлагают кассету с неопубликованным интервью Егора Летова 1996 года. В описании лота говорится, запись сделали для книги «100 магнитоальбомов советского рока», однако туда она не вошла. Интервью длится 1,5 часа.

Стартовая цена лота — 48 тыс. рублей.

Кассета с записью неизвестного интервью Егора Летова Литфонд. litfund.ru

Есть также лот с магнитоальбомом группы «Посев», предтечи группы «Гражданская оборона». Эту запись сделали в 1982-м, однако альбом перезаписали в 1989 году. Он был первым рок-проектом Егора Летова.

Стартовая цена — 40 тыс. рублей.

Магнитоальбом «Группа „Посев“», предтеча группы «Гражданская оборона» Литфонд. litfund.ru Магнитоальбом «Группа „Посев“», предтеча группы «Гражданская оборона» Литфонд. litfund.ru

Популярнее всего на торгах первая копия дебютного альбома на магнитофонной катушке «Прыг Скок» группы «Егор и О».

Уточняется, что в него вошли разные эксперименты Егора Летова в области психоделии, музыки и магии.

Стартовая цена — 30 тыс. рублей. Лидирующая ставка — 34 тыс. рублей.