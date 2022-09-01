Неопубликованное интервью Егора Летова продают за 48 тыс. на аукционе

Покупателям предлагают кассету с неопубликованным интервью Егора Летова 1996 года. В описании лота говорится, запись сделали для книги «100 магнитоальбомов советского рока», однако туда она не вошла. Интервью длится 1,5 часа.
Стартовая цена лота — 48 тыс. рублей.
Есть также лот с магнитоальбомом группы «Посев», предтечи группы «Гражданская оборона». Эту запись сделали в 1982-м, однако альбом перезаписали в 1989 году. Он был первым рок-проектом Егора Летова.
Стартовая цена — 40 тыс. рублей.
Популярнее всего на торгах первая копия дебютного альбома на магнитофонной катушке «Прыг Скок» группы «Егор и О».
Уточняется, что в него вошли разные эксперименты Егора Летова в области психоделии, музыки и магии.
Стартовая цена — 30 тыс. рублей. Лидирующая ставка — 34 тыс. рублей.