Неожиданные и забавные пассажиры самолетов

Люди часто перевозят в салонах самолетов своих питомцев-помощников, которые поддерживают их физически или эмоционально во время полета. Кроме собак и кошек, на борту можно встретить коал, кенгуру и даже пингвинов. Эти животные дарят хорошее настроение не только своим хозяевам, но и всем пассажирам.

Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Животные в самолете. Фото: boredpanda.com. Источник.