Нестандартные решения работают всегда.

Представьте себе футболиста, который бьет по мячу только тогда, когда уверен на 100%, что забьет гол. В итоге за матч он сделает 3 попытки, и, возможно, все 3 будут голом.

И представьте себе другого футболиста, который бьет по воротам каждую представившуюся возможность. Бьет, скажем, 30 раз за матч с вероятностью 50% попадания. И может забить 15 раз! Чистая статистика, никакой магии!

Лично я - за вторую стратегию. Не ждите лучшего шанса, бейте прямо сейчас!