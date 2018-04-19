Нестандартные решения работают всегда

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Жизнь

24 мая в Барнауле в конференц-зале ИД "Алтапресс" состоится мастер-класс "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому", необходимый всем маркетологам и собственникам бизнеса. Он помогает буквально снять шоры с глаз и увидеть новые возможности в продвижении. Как думаете, не пора ли вам рискнуть и сделать что-то новое?

Иллюстрация: предоставлена организаторами мероприятия.

Роман Тарасенко:

Представьте себе футболиста, который бьет по мячу только тогда, когда уверен на 100%, что забьет гол. В итоге за матч он сделает 3 попытки, и, возможно, все 3 будут голом.

И представьте себе другого футболиста, который бьет по воротам каждую представившуюся возможность. Бьет, скажем, 30 раз за матч с вероятностью 50% попадания. И может забить 15 раз! Чистая статистика, никакой магии!

Лично я - за вторую стратегию. Не ждите лучшего шанса, бейте прямо сейчас!

Словам Романа Тарасенко можно верить уже потому, что он – практик с многолетним опытом и успешными кейсами. Например, он увеличил прибыль сети салонов красоты в 10 раз всего за 1,5 года. С ним любят работать медицинские центры и промышленные гиганты, такие, как InVitro, Atlas Medical Center, PhytoBIOTICS и PHILIPS.

Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.
Нестандартные решения работают всегда.

Роман написал ряд книг о маркетинге и ценообразовании. В увлекательной, незанудной форме он доносит до слушателей и читателей технологии современного маркетинга. У него дар раскрывать сложнейшие процессы и вещи простым языком. Кстати, в декабре 2017 года бизнесмены Барнаула уже имели возможность убедиться в этом.

Виктория Болдырева,
участник форума "Сибирский трамплин":

…Особенно зажег @rutarasenko Роман Тарасенко с темой "Инструменты огонь". Могу сказать, что однозначно он сам "огонь".

Это тот случай, когда ты сидишь в своем гаджете (а ты не откладываешь его на форуме, там почта, мессенджеры, все дела) и тут...так так так, что-то интересное, убрала в сторонку телефон, и он держал на себе фокус РЕАЛЬНО все выступление. Зал визжал в конце выдачи материала.

Я рада, что в нашем городе есть место таким бизнес-событиям, это невероятная польза.

Насыщенная программа мастер-класса "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому" доступна на сайте. Забронируйте билет по телефону: +7 (3852) 529-759.

Особые условия действуют для команд от 5 человек. Прокачивайте отдел маркетинга полностью!

А пока ждете 24 мая, запишитесь на бесплатный "Краткий курс нестандартного маркетинга. От стратегии до инструментов продаж" от Романа Тарасенко. Для этого надо просто отправить письмо с пометкой "КУРС" на почту bisness@magis-sport.ru

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