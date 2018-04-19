Нестандартные решения работают всегда.

24 мая в Барнауле в конференц-зале ИД "Алтапресс" состоится мастер-класс "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому", необходимый всем маркетологам и собственникам бизнеса. Он помогает буквально снять шоры с глаз и увидеть новые возможности в продвижении. Как думаете, не пора ли вам рискнуть и сделать что-то новое?
Роман Тарасенко:
Представьте себе футболиста, который бьет по мячу только тогда, когда уверен на 100%, что забьет гол. В итоге за матч он сделает 3 попытки, и, возможно, все 3 будут голом.
И представьте себе другого футболиста, который бьет по воротам каждую представившуюся возможность. Бьет, скажем, 30 раз за матч с вероятностью 50% попадания. И может забить 15 раз! Чистая статистика, никакой магии!
Лично я - за вторую стратегию. Не ждите лучшего шанса, бейте прямо сейчас!
Словам Романа Тарасенко можно верить уже потому, что он – практик с многолетним опытом и успешными кейсами. Например, он увеличил прибыль сети салонов красоты в 10 раз всего за 1,5 года. С ним любят работать медицинские центры и промышленные гиганты, такие, как InVitro, Atlas Medical Center, PhytoBIOTICS и PHILIPS.
Роман написал ряд книг о маркетинге и ценообразовании. В увлекательной, незанудной форме он доносит до слушателей и читателей технологии современного маркетинга. У него дар раскрывать сложнейшие процессы и вещи простым языком. Кстати, в декабре 2017 года бизнесмены Барнаула уже имели возможность убедиться в этом.
Виктория Болдырева,
участник форума "Сибирский трамплин":
…Особенно зажег @rutarasenko Роман Тарасенко с темой "Инструменты огонь". Могу сказать, что однозначно он сам "огонь".
Это тот случай, когда ты сидишь в своем гаджете (а ты не откладываешь его на форуме, там почта, мессенджеры, все дела) и тут...так так так, что-то интересное, убрала в сторонку телефон, и он держал на себе фокус РЕАЛЬНО все выступление. Зал визжал в конце выдачи материала.
Я рада, что в нашем городе есть место таким бизнес-событиям, это невероятная польза.
Насыщенная программа мастер-класса "Нестандарт! Делаем маркетинг по-другому" доступна на сайте. Забронируйте билет по телефону: +7 (3852) 529-759.
Особые условия действуют для команд от 5 человек. Прокачивайте отдел маркетинга полностью!
А пока ждете 24 мая, запишитесь на бесплатный "Краткий курс нестандартного маркетинга. От стратегии до инструментов продаж" от Романа Тарасенко. Для этого надо просто отправить письмо с пометкой "КУРС" на почту bisness@magis-sport.ru
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- Сюжет: Новости компаний
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