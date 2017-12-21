В жизни каждого бывают мелкие оплошности, которые портят настроение. В этой подборке мы собрали неудачи, которые, наверное, случались со многими.

Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Неудачи, которые испортят любой день. Фото: trinixy.ru. Источник.