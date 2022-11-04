Туман накрыл Барнаул не только накануне, но и в ноябре 2017 года. Холод, плохую видимость на дорогах и полупустые улицы запечатлела фотокорреспондент altapress.ru.

Вот так туманный Барнаул выглядел в ноябре 2017 года. Тогда набережной еще не было. Рабочие облагораживали главную площадку Нагорного парка.

Крыши домов скрылись в дымке. Голые деревья, без листьев, выглядят устрашающе. Пейзажи — как в компьютерных играх. Атмосферно и дождливо.

Едва видно машины. Почти безлюдно. Но в кадр попала загадочная пара, смотрящая вдаль — на Обь и мост.

Барнаул накрыл туман. Ноябрь , 2017. Анна Зайкова , altapress.ru.

Густой туман окутал город вчера, 3 ноября. Барнаул превратился в Сайлент Хилл. Таинственные фото «спрятавшихся» домов и — в нашей подборке.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае 4 ноября. Кстати, автомобилисов предупредили о сильном гололеде.