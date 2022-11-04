Вот так туманный Барнаул выглядел в ноябре 2017 года. Тогда набережной еще не было. Рабочие облагораживали главную площадку Нагорного парка.
Крыши домов скрылись в дымке. Голые деревья, без листьев, выглядят устрашающе. Пейзажи — как в компьютерных играх. Атмосферно и дождливо.
Едва видно машины. Почти безлюдно. Но в кадр попала загадочная пара, смотрящая вдаль — на Обь и мост.
Густой туман окутал город вчера, 3 ноября. Барнаул превратился в Сайлент Хилл. Таинственные фото «спрятавшихся» домов и — в нашей подборке.
Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае 4 ноября. Кстати, автомобилисов предупредили о сильном гололеде.