Новая энергия Белокурихи-2.

Горнолыжные объекты, санатории, туристические комплексы, биатлонная трасса, кафе и рестораны – все это в скором времени появится на территории нового субкластера "Белокуриха-2". Алтайские энергетики обеспечили возможность энергоснабжения, как строительных площадок, так и уже готовых объектов. Теперь город-курорт федерального значения сможет увеличить туристический поток и принимать для отдыха, лечения и оздоровления еще больше жителей России и зарубежья.

Александр Пудовкин,

заместитель генерального директора ПАО "МРСК Сибири":

- Энергетики строили и будут строить. МРСК Сибири постоянно инвестирует в свои сети и подстанции, обновляет оборудование. Мы вкладываем средства в развитие электросетевого комплекса, повышая надежность и качество энергоснабжения потребителей. Вся инвестиционная деятельность МРСК Сибири синхронизирована с планом развития региона, именно это позволяет добиваться максимального эффекта от каждого построенного энергообъекта.

В торжественных мероприятиях, посвященных завершению строительства энергообъектов и тестовому запуску подстанции "Белокуриха-2" приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, заместитель генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Александр Пудовкин, федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев, глава города Белокурихи Константин Базаров.

Виктор Мещеряков,

заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

- Мы доверили строительство этих объектов МРСК Сибири, потому что это надежный партнер. Их профессионализм не вызывает сомнений. Все работы выполнены на высоком уровне, с отличным качеством и своевременно.

В ходе экскурсии гостям рассказали о том, что для строительства этих важнейших объектов энергетики использовали уникальные технологии и материалы. Опоры и их фундаменты имеют антивандальную и антикоррозийную защиту. На всех переходах линии через инженерные и природные преграды применялся усиленный сталеалюминевый провод. Идущая по горной местности трасса ЛЭП тоже имеет особенности. Установка опор занимала в три-четыре раза больше времени, чем в условиях обычного рельефа. Только бурение скалы, с применением специальной техники, под одну опору длилось 40 - 50 минут.

После экскурсии состоялся тестовый пуск подстанции 110/10 кВ. Тем самым энергетики продемонстрировали, что энергооборудование готово к работе. После завершения пуско-наладочных работ в Алтайэнерго готовы принимать заявки на технологическое присоединение потребителей к новой линии электропередачи.

Достойным завершением мероприятия стал просмотр документального фильма о создании электросетевого комплекса "Белокуриха-2". Особо отличившиеся участники строительства получили заслуженные награды Правительства Алтайского края, ПАО "МРСК Сибири" и города Белокурихи.