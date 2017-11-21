Новая система защиты и широкая цветовая палитра: новинки от "АЛЮТЕХ" для секционных ворот

Международная ГК "АЛЮТЕХ" расширяет возможности комплектаций и оформлений секционных ворот. Приняв во внимание пожелания клиентов, разработчики создали недорогую защитную систему, крепежные комплекты для всех типов поверхностей и добавили богатую цветовую палитру.
Учитывая пожелания партнеров и клиентов, в ассортимент включены:
Замок "Антипаник" с нажимной и неподвижной ручками — это устройство для быстрого открывания калитки, а также защита помещений от злоумышленников. Благодаря установленной с внутренней стороны ворот нажимной ручке калитка легко открывается изнутри помещения, даже если была предварительно заперта снаружи на все обороты замка. Такая функция обеспечивает удобство при ежедневном использовании двери, а также в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро выйти из гаража.
Попасть в закрытое помещение через калитку с замком "Антипаник" можно только с помощью ключа, поскольку снаружи устанавливается неподвижная ручка, которая ограничивает доступ для посторонних лиц.
Замок "Антипаник" подходит для гаражных ворот Classic и промышленных ворот ProPlus и AluPro, установленных любым типом монтажа, кроме высокого и вертикального.
Стоимость новинки существенно ниже цен на аналогичные системы с нажимной штангой изнутри.
Для возможности установки секционных ворот на проемы, выполненные из различных материалов, в ассортимент "АЛЮТЕХ" добавлены универсальные европейские крепежные комплекты Fischer. Новые наборы крепежей подходят для широкого перечня поверхностей: бетон, природный камень, керамический или силикатный кирпич и др.
Для проемов из металла разработан отдельный крепежный комплект, в состав которого входят самонарезающие винты.
Количество дюбелей и винтов при заказе крепежных комплектов рассчитывается автоматически. При этом цена опции фиксирована и не зависит от размера ворот.
К заказу доступны секционные ворота "АЛЮТЕХ" в новых цветах по каталогу DB. По новой палитре окрашиваются сэндвич-панели, оконные рамы, профили обрамления встроенной калитки и фальшпанели, рама ворот серии Trend.
При покраске секционных ворот в цвета по каталогу DB применяется покрытие с частицами оксида железа, которое превосходно защищает конструкции от коррозии. Благодаря этому ворота на долгое время сохраняют свой первоначальный внешний вид.
Таким образом, благодаря расширенной цветовой палитре "АЛЮТЕХ" оформить секционные ворота в необходимом стиле стало гораздо проще.
Для наиболее удобного и долговечного использования панорамных ворот AluTrend их можно дополнить встроенной калиткой со стандартным, низким или плоским порогом.
Элементы встроенной калитки окрашиваются в один из оттенков стандартной цветовой гаммы:
- Для профилей обрамления доступны серо-коричневый (RAL8019) и серебристый (A00-D6) цвета. В качестве опции предлагается окраска в другие оттенки по каталогу RAL или DB.
- Ручки могут быть окрашены в серо-коричневый (RAL8019), серебристый (A00-D6) или черный (RAL9005) цвет.
Новая опция для панорамных ворот позволит расширить их применяемость на объектах различного назначения.
Для новых вариантов стилизации секционных ворот "АЛЮТЕХ" ассортимент светопрозрачных вставок дополнен круглыми и квадратными окнами с кристаллическим остеклением.
SAN-остекление характеризуется высокой прочностью и прозрачностью, что обеспечит целостность конструкций на протяжении всего периода эксплуатации ворот. При этом конструкция стеклопакета обеспечивает отличную герметизацию. А за счет отсутствия металлической дистанционной рамки гарантирована превосходная теплоизоляция.
Рамы окон окрашиваются в стандартные цвета — белый и коричневый. По желанию клиента с наружной стороны обрамление может быть оформлено в цвет полотна или в любой другой цвет по каталогу RAL и DB, а также оттенок "Антрацит" (ADS703).
Чтобы получить дополнительную информацию о секционных воротах "АЛЮТЕХ", обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.
Справка
Группа компаний "АЛЮТЕХ" — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточной и Западной Европе. В составе холдинга — 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Беларуси, России, Украине, Чехии, Германии и Австрии. В ассортименте компании представлены комплексные решения для оснащения гаражей, а также промышленных, складских и других объектов.