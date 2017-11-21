Новая система защиты и широкая цветовая палитра: новинки от "АЛЮТЕХ" для секционных ворот

1. Замок "Антипаник" для встроенной калитки с нажимной ручкой изнутри и неподвижной снаружи.

Замок "Антипаник" с нажимной и неподвижной ручками — это устройство для быстрого открывания калитки, а также защита помещений от злоумышленников. Благодаря установленной с внутренней стороны ворот нажимной ручке калитка легко открывается изнутри помещения, даже если была предварительно заперта снаружи на все обороты замка. Такая функция обеспечивает удобство при ежедневном использовании двери, а также в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро выйти из гаража.

Попасть в закрытое помещение через калитку с замком "Антипаник" можно только с помощью ключа, поскольку снаружи устанавливается неподвижная ручка, которая ограничивает доступ для посторонних лиц.

Замок "Антипаник" подходит для гаражных ворот Classic и промышленных ворот ProPlus и AluPro, установленных любым типом монтажа, кроме высокого и вертикального.

Стоимость новинки существенно ниже цен на аналогичные системы с нажимной штангой изнутри.