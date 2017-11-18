Российский самолет-разведчик нового поколения совершил испытательный полет

Созданный на базе Ил-76 самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил сегодня свой первый полноценный полет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Вега", относящегося к "Ростеху".
В полете были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность его систем и аппаратуры радиотехнического комплекса.
А-100 был построен на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А — специальной модификации Ил-76.
"Авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели", — отметили в "Веге", пишет polit.ru.
Факт
А-100 должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Его серийные поставки в войска должны начаться в 2020 году.
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