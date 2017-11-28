Новые условия потребительских кредитов в Банке Акцепт.

С 21 ноября 2017 г. Банк Акцепт снизил ставки по стандартной линейке потребительских кредитов.
Теперь клиенты, получающие зарплату на карту банка, а также, пенсионеры, получающие пенсию на карту банка, могут взять кредит без залога на срок до 5 лет по ставке от 12,5% годовых. Сотрудники бюджетных организаций при аналогичных условиях - от 13,5% годовых.
Рефинансировать потребительский кредит или кредитные карты других банков в Акцепте можно от 12,5% годовых. Сумма рефинансируемого кредита при наличии поручителя увеличена до 500 тыс. рублей.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru