Новое поступление монет в Банке Акцепт

Сегодня, 16:59.
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Банк Акцепт предложил вниманию инвесторов и коллекционеров серебряные монеты из серии "Русские Императоры".

Серебряные монеты из серии "Русские Императоры".
Серебряные монеты из серии "Русские Императоры". Фото: архив АО "Банк Акцепт".

Историческая тематика, высочайшее качество чеканки, ограниченный тираж - всего 999 экземпляров на весь мир! - инкрустация драгоценным цирконом, оригинальный дизайн, представительская упаковка – все это делает монеты прекрасным экспонатом коллекции и замечательным подарком.

Полная серия состоит из 14 монет - по количеству Русских Императоров.

Монеты начали выпускаться в 2014 году. На сегодняшний день выпущено 9 первых монет.

Ориентировочная цена каждой монеты 23 000 руб.

Напоминаем, что приобретение монет – выгодный способ инвестирования, т.к. цена на них неуклонно растет.

На монеты принимаются принимаются предварительные заявки по электронной почте lvova_al@akcept.ru.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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