Новое поступление монет в Банке Акцепт

Банк Акцепт предложил вниманию инвесторов и коллекционеров серебряные монеты из серии "Русские Императоры".
Полная серия состоит из 14 монет - по количеству Русских Императоров.
Монеты начали выпускаться в 2014 году. На сегодняшний день выпущено 9 первых монет.
Ориентировочная цена каждой монеты 23 000 руб.
Напоминаем, что приобретение монет – выгодный способ инвестирования, т.к. цена на них неуклонно растет.
На монеты принимаются принимаются предварительные заявки по электронной почте lvova_al@akcept.ru.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
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