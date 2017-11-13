Новогодние каникулы с Авиафлот

Великий Устюг. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Белокуриха. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Горный Алтай. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Санкт-Петербург. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Чехия (Прага). Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Таиланд. Фото: архив группы компаний "Авиафлот".

Если вы еще не определились с зимним отдыхом на Новый 2018 год и Рождество крупнейшая туристическая компания Авиафлот поможет вам выбрать самые популярные направления Вашего путешествия по доступным ценам.

Подарите себе и своим близким незабываемое путешествие. Например, к теплому морю, где можно будет отогреться от зимних холодов и поплавать в теплых волнах. Или остановите свой выбор на одном из экскурсионных туров по России, чтобы получить как можно больше разнообразных впечатлений. Предлагаем ознакомиться с трендами новогоднего отдыха 2017-2018:

1. Экскурсионный тур в Москву на Новый Год "Город Чудес" Вылет из Барнаула 29.12 на 5 дней.

Проживание в отеле "Русь 3*"(питание завтраки), цена 27 780 руб/чел. при 2-местном размещении.

В стоимость входит: перелет Барнаул-Москва-Барнаул (а/к S7), проживание в отеле (вместе с доп.ночью), завтраки, экскурсионная программа(начинается с 30.12), входные билеты в музеи.

2. Китай (Хайнань) на Новогодние праздники Вылет из Новосибирска 05.01 на 7 дней.

Отель "SANYA CITY LINK HOTEL 3 *", питание – завтраки, цена 28 750 руб/чел, при 2-х местном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт,мед.страховка, внесение в групповой безвизовый список.

3. Зимняя Прага Вылет из Новосибирска 12.01 на 8 дней.

Отель "JASMIN EA HOTEL 3*", цена 29 950 руб. на человека при 2-х местном размещении.

В стоимость тура входит: перелет Новосибирск-Прага-Новосибирск, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед.страховка и страховка от невыезда. *Дополнительно оплачивается виза – 80 евро на человека.

4. Новый Год в Горном Алтае Период проживания с 31.12 - 02.01 – 3200 руб. на человека при двухместном размещении.

Гостиничный комплекс "Ареда-1"!

В стоимость входит: проживание и завтраки.

5. Проведи Рождество в Белокурихе Отель "Нео" - от 4500 руб./сутки. за двухместный номер + завтраки!

6. Индия (Гоа) Вылет 09.01. 11 дней/10 ночей.

Отель Thomas Beach Guest House 2+* цена 33600 руб/чел при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка. Дополнительно оплачивается виза.

7. ОАЭ Вылет 10.01. 10 дней/10 ночей.

Отель Ibis Fujairah 3* цена 36000 руб/чел при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка.

8. Тайланд, Пхукет Вылет 11.01. 11 дней/10 ночей.

Отель Asia Loop G-House 3* цена 36 900 руб/чел при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, мед. страховка.

9. Питер Экскурсионный тур в Санкт-Петербург "Секрет счастливого Рождества" (для родителей с детьми). с 03.01-07.01. 5 дней/4 ночи

В программе тура: обзорная экскурсия, Эрмитаж, музей-макет "Петровская Акватория", Петропавловская крепость, Петропавловский собор, музей "ЛабиринтУм", музейный комплекс "Вселенная воды", Царское Село (Екатерининский дворец и Лицей), крейсер "Аврора", праздничная беспроигрышная лотерея, 4 обеда.

За доп. плату: вечерний Санкт-Петербург, океанариум, шоу-театр "Тайны Петербурга". В стоимость входит: проживание в гостинице Санкт-Петербург, завтрак, услуги гида, экскурсионное обслуживание. Дополнительно оплачивается: авиабилеты, трансфер.

Стоимость: 15 630 руб/с чел при двухместном размещении

10. Таиланд Паттайя Вылет из Новосибирска 09.01 на 7 ночей/8 дней. Отель:"AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3 *" - 40 400 руб. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки,трансфер аэропорт-отель-аэропорт,мед.страховка.

11. Великий Устюг Даты тура: с 02.01 по 07.01.2018. Продолжительность: 2 дня в Великом Устюге + жд переезд. Питание: завтрак и обед.

Проживание в гостинице "Загородная"(стандартный номер с удобствами).

Стоимость тура вместе с ж/д переездом: 24 000 руб. на взрослого и 19 116 руб на ребенка

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание (автобусы еврокласса); 2х-разовое питание в столовых города; размещение по выбранной категории 1 сутки (после экскурсионной программы); экскурсии по программе; свидетельство о пребывании в Великом Устюге; услуги гида-сопровождающего.

В стоимость проезда входит: поезд до ст. Котлас и обратно, детский специализированный состав; постельное белье в поезде; питание в поезде: 3-х разовое в вагоне-ресторане; железнодорожный проезд руководителей группы по маршруту.

Путешествие может стать лучшим подарком для всей семьи.

С 13.11.17 Авиафлот создает "мандариновое настроение" в преддверии Нового Года среди своих подписчиков в группе Инстаграмм @aviaflottour

Чтобы получить ящик мандаринов или сертификат 5000 р. на покупку тура, необходимо быть подписчиком группы, разместить у себя в ленте фото с отдыха в комментарии поставить хештег #ОтдыхАвиафлот и отметить в комментарии 1 друга! Фотографии могут быть любые, главное в тематике отдых-отпуск или Новый Год. Итоги розыгрыша объявим 11.12.2017 на сайте и в нашей официальной группе Инстаграмм @aviaflottour

Отдых круглый год вместе с компанией Авиафлот!

Обращайтесь по телефону (3852) 226666 или просто заполните заявку на нашем сайте, и из всего многообразия туров на Новый год 2018 мы поможем подобрать именно то, что нужно вам!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76

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