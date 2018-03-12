Новости блокчейн. Прогноз криптовалют, которого все ждали

Независимая компания BitTelelgraf INC, специализация которой — анализ рынка криптовалют, опубликовала рейтинг самых перспективных цифровых проектов на 2018-2019 гг. Именно эта компания в начале прошлого года представила успешный прогноз рынка по цифровым валютам ETH, Monero и DASH. За год эти криптовалюты прибавили в 100-1000х раз.



Эксперты BitTelelgraf INC составляли новый рейтинг, принимая во внимание биржевые колебания и положение дел на криптовалютном рынке. Тройка лидеров на 2018 год по данным экспертов, следующая:

Epc Coin

Это электронная денежная система, основа которой — криптография. Это своего рода цифровая наличность, которую можно использовать для совершения платежа или любых денежных транзакций во всем мире. Разработка EPC Coin велась специально для онлайн-игр и развлечений.

Tkeycoin DAO

Представляет собой международную децентрализованную платформу. Она включает в себя денежную систему, маркетплейс и основу для разработчиков. Криптовалютой Tkeycoin можно будет платить с телефона даже в оффлайн-магазинах.

Crowd Machine

Платформа, предназначение которой — создание децентрализованных приложений. В вычислительные мощности проекта может с помощью своего устройства внести посильный вклад пользователь. За это ему гарантируется вознаграждение от токенов Crowd Machine.

Cпециалисты BitTelelgraf INC рассматривали проекты неограниченным рынком и без привязанности к капиталу. Под эти критерии лучшего всего подошли децентрализованные платформы с высокотехнологическими решениями, распространяющимися практически на все сферы деятельности.