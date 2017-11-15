19 ноября — "День памяти жертв ДТП"

"Как хорошо, когда ты здоровый, молодой, сильный. Когда твои желания совпадают с твоими физическими возможностями. У тебя есть родители, друзья, надежды, мечты, планы на будущее, работа, отдых и многое другое, которое мы перестаем ценить и замечать потому, что это настолько привычная для нас полноценная жизнь... И как же страшно потерять всё в один миг..." – такие слова разместили в соцсетях родственники Артема Британова. В один миг страшная авария лишила Артема полноценной жизни.

Репортаж о трагедии, произошедшей с Артемом



С 19 октября по 19 ноября 2017 в Барнауле Фонд помощи детям, пострадавшим в ДТП, имени Наташи Едыкиной и Центр высшего водительского мастерства проводят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.

19 ноября – автопробег "Мы выбираем жизнь" (в автопробеге будут участвовать две машины после сильных ДТП в сопровождении машин МЧС, МВД и скорой помощи с включенными сиренами).

"Дорога – зона повышенной ответственности" – обучающие краш-курсы в учебных заведениях для пешеходов и водителей.

Посещение детского травматолого-ортопедического отделения.

"Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства" – информационно-профилактическая программа, направленная на профилактику ДТП.

Акция "Кто понял жизнь, тот не спешит" (все желающие смогут получить бесплатно или за пожертвование наклейку на автомобиль с лозунгом "Кто понял жизнь, тот не спешит").

Акция "Огни памяти – огни надежды". В акции смогут принять участие все желающие водители. В 13.00 в память об ушедших и как напутствие живым на машинах, участвующих в городском движении, все включат аварийные огни.

Службы о здравии и поминовении жертв ДТП (пройдут в храмах и часовнях Алтайской епархии).

19 ноября – в память о жертвах ДТП будет осуществлен запуск белых шаров на площади Баварина перед речным вокзалом (шары будут надувать на месте за пожертвования, время уточняется).

17 ноября, 17.00 – благотворительный концерт, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП, в ДК Котельщиков.

Все средства от билетов и пожертвований будут переданы на восстановительную реабилитацию Артема Британова.

Тел. для связи 8 (903) 947-87-95 или на личную почту руководителям автошколы #БЦВВМ Антону и Ларисе Мищенковым.

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени "Наташи Едыкиной", 8 (903) 947-66-81, (913)-245-23-11 (Оксана Едыкина).