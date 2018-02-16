Ну что за люди эти кошки! Эмоций домашних любимцев

Посмотрите на фотографии этих изящных, наивных и коварных одновременно любимцев и согласитесь, что они чертовски похожи на людей в некоторых жизненных ситуациях.

Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Людские эмоции у кошек. Фото: fishki.net. Источник.