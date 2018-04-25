О свиноводстве начистоту или Ваше место — на свинокомплексе

Сегодня, 09:16.
Новости компаний

Куда уходят работать после окончания ВУЗа студенты? Без опыта работы по специальности устроиться весьма непросто. Так что нередко дипломированные "спецы" оказываются продавцами магазинов электроники и сотрудниками предприятий общественного питания. В самом этом факте ничего трагического нет. Но крупные алтайские компании все чаще ведут "охоту за головами", чтобы "перехватить" кадровый резерв. О том, что ждет молодого специалиста без опыта на действующем предприятии, нынешние студенты могут узнать в ходе открытых встреч с теми, кто производит качественную алтайскую продукцию.

Открытая встреча.
Открытая встреча. Фото: архив компании "Барнаульский пищевик".

Заинтересованность в притоке молодых кадров довольно высока в животноводческой и мясоперерабатывающей промышленности региона. При этом, вопрос не в нынешнем среднем возрасте специалистов. Развивающиеся известные компании готовят резерв с учетом собственного роста и потребностей отрасли.

Павел Крайняк,
директор компании "Барнаульский пищевик":

— Уже сейчас мы готовы не только предоставить будущим специалистам возможность пройти реальную практику (оплачиваемую) на одном из крупнейших свинокомплексов в Алтайском крае, но и взять на работу несколько выпускников без опыта работы. Конечно, внимательно будем смотреть на способности и желание соответствовать нашим стандартам. Но уверен, что если кто-то решит связать часть своей жизни с современным животноводством и мясопереработкой, будет приятно удивлен как условиями труда, так и перспективами карьерного роста.

Свинокомплекс.
Свинокомплекс.

Для такого предприятия как "Алтайские колбасы" (ТМ "Барнаульский пищевик") кафедра ветеринарии Алтайского государственного аграрного университета – источник формирования качественного кадрового резерва. Есть прямая потребность в специалистах разных направлений, владеющих базовыми знаниями. Ведь компания имеет полный замкнутый цикл производства: от выращивания зерновых для комбикорма, собственно свиноводческие комплексы, до мясопереработки и реализации готовой продукции в собственной торговой сети. Во время встречи студенты смогли не только услышать непосредственно директора предприятия, но и посмотреть подробную видеоэкскурсию по производственным участкам. Наглядность сыграла свою роль: Павел Крайняк в течение 40 минут отвечал на вопросы будущих ветеринаров. И, судя по всему, вопросы были от тех, кто уже сейчас видит себя сотрудником крупнейшего свинокомплекса. Спрашивали об уровне заработной платы и перспективах карьерного роста, социальных гарантиях, безопасности и нюансах технологических процессов.

Павел Крайняк.
Павел Крайняк.

Павел Крайняк,
директор компании "Барнаульский пищевик":

- Наш холдинг уже много лет инвестирует собственные средства в создание современных свинокомплексов и мясоперерабатывающих производств по всей Сибири. Так что выпускники могут даже попробовать работать, например, в Тюмени. Но хватит работы и в Алтайском крае. Мы готовимся создать в ближайшее время свинокомплекс в с.Паново (Ребрихинский р-н). Главное, что в ходе таких встреч мы уверенно говорим нашим будущим сотрудникам: вас ждет современное, высокотехнологичное предприятие, выпускающее качественную разнообразную продукцию.

Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.
Открытая встреча.

Проследив в ходе встречи путь "от поля до прилавка" студенты кафедры смогли убедиться в качестве колбасных изделий ТМ "Барнаульский пищевик". Но главное, что открытое общение привело к появлению очереди из желающих пройти практику, а возможно и получить приглашение на работу.

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