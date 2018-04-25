О свиноводстве начистоту или Ваше место — на свинокомплексе

Заинтересованность в притоке молодых кадров довольно высока в животноводческой и мясоперерабатывающей промышленности региона. При этом, вопрос не в нынешнем среднем возрасте специалистов. Развивающиеся известные компании готовят резерв с учетом собственного роста и потребностей отрасли.

Павел Крайняк,

директор компании "Барнаульский пищевик":

— Уже сейчас мы готовы не только предоставить будущим специалистам возможность пройти реальную практику (оплачиваемую) на одном из крупнейших свинокомплексов в Алтайском крае, но и взять на работу несколько выпускников без опыта работы. Конечно, внимательно будем смотреть на способности и желание соответствовать нашим стандартам. Но уверен, что если кто-то решит связать часть своей жизни с современным животноводством и мясопереработкой, будет приятно удивлен как условиями труда, так и перспективами карьерного роста.

Для такого предприятия как "Алтайские колбасы" (ТМ "Барнаульский пищевик") кафедра ветеринарии Алтайского государственного аграрного университета – источник формирования качественного кадрового резерва. Есть прямая потребность в специалистах разных направлений, владеющих базовыми знаниями. Ведь компания имеет полный замкнутый цикл производства: от выращивания зерновых для комбикорма, собственно свиноводческие комплексы, до мясопереработки и реализации готовой продукции в собственной торговой сети. Во время встречи студенты смогли не только услышать непосредственно директора предприятия, но и посмотреть подробную видеоэкскурсию по производственным участкам. Наглядность сыграла свою роль: Павел Крайняк в течение 40 минут отвечал на вопросы будущих ветеринаров. И, судя по всему, вопросы были от тех, кто уже сейчас видит себя сотрудником крупнейшего свинокомплекса. Спрашивали об уровне заработной платы и перспективах карьерного роста, социальных гарантиях, безопасности и нюансах технологических процессов.

Павел Крайняк,

директор компании "Барнаульский пищевик":

- Наш холдинг уже много лет инвестирует собственные средства в создание современных свинокомплексов и мясоперерабатывающих производств по всей Сибири. Так что выпускники могут даже попробовать работать, например, в Тюмени. Но хватит работы и в Алтайском крае. Мы готовимся создать в ближайшее время свинокомплекс в с.Паново (Ребрихинский р-н). Главное, что в ходе таких встреч мы уверенно говорим нашим будущим сотрудникам: вас ждет современное, высокотехнологичное предприятие, выпускающее качественную разнообразную продукцию.

Проследив в ходе встречи путь "от поля до прилавка" студенты кафедры смогли убедиться в качестве колбасных изделий ТМ "Барнаульский пищевик". Но главное, что открытое общение привело к появлению очереди из желающих пройти практику, а возможно и получить приглашение на работу.