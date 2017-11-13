В Алтайском крае обитателей дома-интерната чуть не накормили крупами с металлической стружкой

С начала 2017 года в Алтайском крае предотвратили поставки в детсады, больницы и дома престарелых 18 тонн крупы, не соответствующей ГОСТу. Например, в манке для Ребрихинского дома-интерната для престарелых и инвалидов нашли металломагнитные примеси и поврежденные ядра. Об этом 10 ноября на конференции регионального отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

Павел Нестеров,

член регионального штаба ОНФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: Производителями опасной крупы оказались семь компаний, зарегистрированных в Алтайском крае. Мы выступаем за поддержку местных товаропроизводителей при проведении государственных закупок, но кормить людей продуктами с насекомыми, металлической стружкой и прочими примесями недопустимо. Недобросовестные производители нарушают законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также наносят ущерб репутации качественных алтайских продуктов, известных далеко за пределами края. В сентябре общественники попросили правительство региона взять на контроль производителей и исполнителей госконтрактов по поставке круп в учреждения социальной сферы. По словам Нестерова, после обращений активистов ОНФ в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям провели совещание по этой теме. Сейчас все заинтересованные стороны определяются как наиболее эффективно контролировать качество поставляемых продуктов.