Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев превысил 22 млрд рублей

Общий объём ипотечных выдач с начала 2017 года составил 22,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает аналогичный показатель 2016 года.

Ипотека – один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре программа "Ипотечные каникулы" Банка УРАЛСИБ заняла 2 место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, а программа на приобретение строящегося жилья вошла в Топ-5 рейтинга самых выгодных программ, по версии инвестиционно-риэлтерской компании Est-a-Tet.

Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 492 банкомата, 523 платежных терминала и 23 154 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.