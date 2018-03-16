Объем средств клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысил 24 млрд рублей

Объем средств юрлиц с начала года увеличился на 10,7% и на 12.03.2018 превысил 10,4 млрд рублей. Рост показывают как срочные привлечения, так и средства клиентов на расчетных счетах.

Объем привлеченных средств населения на 12 марта 2018 года составил 13,6 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 347 млн рублей.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала Банка:

"Положительная динамика депозитного портфеля обусловлена высокой надежностью Банка, широкой продуктовой линейкой, наличием современных систем дистанционного банковского обслуживания".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.