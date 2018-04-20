Объём вкладов "Пенсионный плюс" в Алтайском филиале РСХБ превысил 6,5 млрд рублей

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала РСХБ:

— В настоящее время вклад "Пенсионный плюс" занимает большую долю депозитного портфеля физических лиц - 51%. Благодаря устойчивой позиции Россельхозбанка доверие клиентов к данному предложению продолжает расти. С начала года объём вкладов увеличился на 30%.

Оформить вклад сроком на 1 или 2 года можно в любой точке продаж Алтайского филиала, предъявив пенсионное удостоверение. Сумма вклада может варьироваться от 500 рублей до 10 млн рублей, минимальная процентная ставка - 5,9%. Для вклада предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. До окончания действия договора клиент имеет право вносить на счёт дополнительные денежные средства от 1 рубля. Также доступно снятие наличных, но с условием, что на счете сохранится неснижаемый остаток – 500 рублей. Если вкладчик не высказывает желания закрыть или снять все деньги, то вклад продлевается на новый срок. При расторжении договора до окончания срока его действия, вкладчик получает ставку вклада "До востребования", которая составляет 0,01 %.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349

Полные условия вклада "Пенсионный плюс"

Валюта вклада - Рубли РФ. Сумма вклада от 500 руб. Процентные ставки по вкладу (% годовых) с 22.03.2018 г. Ставка по вкладу 5,90% при сроке вклада 395 дней и при сроке вклада 730 дней - 5,90%. Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ. В случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется. Вклад может быть открыт на несовершеннолетнего ребенка. Минимальный размер первоначального взноса 500 рублей РФ. Ежемесячная капитализация процентов. Пополнение вклада предусмотрено. Минимальный размер дополнительного взноса во вклад 1 рубль РФ. Максимальная сумма вклада 10 000 000 рублей РФ. Расходные операции с сохранением процентной ставки предусмотрены при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу. Неснижаемый остаток по вкладу 500 рублей РФ. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования" в соответствующей валюте. Автоматическая пролонгация вклада производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на день, следующий за днем окончания предыдущего срока. Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.