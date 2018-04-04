Облачная АТС - это легкое решение многих проблем телефонной связи

Большие затраты на городские номера. В случае, когда у каждого сотрудника свой номер телефона, за который приходится платить абонентскую плату, затраты могут выливаться в значительную сумму.

Решение: Если в компании работает 12 сотрудников, это не значит, что им нужно 12 городских телефонов. Для звонков по городу им будет достаточно 4 городских линии, значит абонентскую плату за городские номера можно сократить в 3 раза, а звонки между сотрудниками будут осуществляться по внутренней нумерации.

В случае, когда у каждого сотрудника свой номер телефона, за который приходится платить абонентскую плату, затраты могут выливаться в значительную сумму. Если в компании работает 12 сотрудников, это не значит, что им нужно 12 городских телефонов. Для звонков по городу им будет достаточно 4 городских линии, значит абонентскую плату за городские номера можно сократить в 3 раза, а звонки между сотрудниками будут осуществляться по внутренней нумерации. У компании распределенная структура филиалов, и как результат – ощутимые затраты на звонки между филиалами.

Решение. Объединить филиалы в корпоративную телефонную сеть с "прозрачной" короткой нумерацией – общение между сотрудниками из разных филиалов становится удобным и бесплатным.

У данного решения есть альтернатива – звонки с мобильного на мобильный, звонки в Whatsupp и т.д., но при использовании этих инструментов нет возможности переводить входящие звонки от клиентов между сотрудниками и филиалами.

и как результат – ощутимые затраты на звонки между филиалами. Объединить филиалы в корпоративную телефонную сеть с "прозрачной" короткой нумерацией – общение между сотрудниками из разных филиалов становится удобным и бесплатным. У данного решения есть альтернатива – звонки с мобильного на мобильный, звонки в Whatsupp и т.д., но при использовании этих инструментов нет возможности переводить входящие звонки от клиентов между сотрудниками и филиалами. Клиенты не могут дозвониться в компанию, хотя в контактах указано несколько телефонов.

Решение. Один многоканальный номер телефона и гибкое распределение входящих звонков, групповой и/или последовательный вызов, очередь звонков.

Дополнительно – уведомление о пропущенных вызовах (в виде сообщение на e-mail).

хотя в контактах указано несколько телефонов. Один многоканальный номер телефона и гибкое распределение входящих звонков, групповой и/или последовательный вызов, очередь звонков. Дополнительно – уведомление о пропущенных вызовах (в виде сообщение на e-mail). Сотрудники часто находятся вне офиса, а некоторые работают из дома. Это конечно, очень удобно и работникам и работодателям, но кто-то должен дежурить в офисе на телефоне и отвечать на звонки.

Решение. Большинство современных мобильных устройств позволяют установить небольшую программку – sip-клиент, который может подключаться к Виртуальной АТС и иметь свой внутренний короткий номер, а значит пользоваться всеми функциями Виртуальной АТС – прием входящих звонков, звонки по внутренним номерам, перевод и переадресация звонков . Для работы нужен только интернет (WiFi, 3G, 4G).

Это далеко не весь список проблем, которые может решить Виртуальная АТС. Если Ваша проблема не укладывается в рассмотренный здесь список, тогда давайте вместе придумаем решение именно для Вас! Ждем ваши вопросы.

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