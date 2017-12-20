Обнародован список фильмов, допущенных к главной борьбе за "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список фильмов, допущенных к участию в главной борьбе за премию "Оскар", сообщает Variety.
На выдвижение в номинацию "Лучший фильм" претендует 341 полнометражная картина.
В числе потенциальных ключевых игроков — ленты "Зови меня своим именем", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Секретное досье", "Леди Птица", "Прочь", "Дюнкерк", "Форма воды", "Темные времена", "Проект "Флорида", "Любовь – болезнь", "Ферма "Мадбаунд", а также "Чудо-женщина", пишет Газета.Ru.
В список попал фильм "Все деньги мира", где актер Кристофер Пламмер заменил уличенного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси.
Есть в расширенном перечне и картины, которые вряд ли будут вести борьбу за "Оскар" в главной категории. Среди них — "Спасатели Малибу", "Мумия", "Лига справедливости", "Эмоджи фильм".
В номинации "Лучший фильм" может быть представлено от пяти до 10 картин, в отличие от остальных категорий, где количество номинантов не превышает пяти.
"Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в расширенный список "Оскара".
Номинации будут объявлены 23 января, церемония вручения запланирована на 4 марта 2018 года.
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