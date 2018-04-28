Обзор автонавигатора NAVITEL С500: путешествие в весну

Сегодня, 13:51.
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С приходом весеннего солнца особенно приятно планировать долгие поездки – природа пробуждается, а автомобилисты выходят на дороги. Чтобы приятное ожидание путешествия не было омрачено головной болью планирования маршрута, мы подготовили обзор автонавигатора Navitel C500, который может стать надежным другом в любой поездке.

Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel.
Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel.
Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel.
Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel.

Автомобильный GPS-навигатор Navitel C500 идет в комплекте с креплением на присоске, зарядным устройством, которым можно пользоваться в автомобиле, подключив к гнезду прикуривателя, а также кабелем USB-miniUSB, стилусом для удобного общения с устройством и мягким чехлом для защиты экрана.

На ощупь корпус навигатора очень приятен, а покрытие soft touch защищает его от следов прикосновений. Экран навигатора диагональю 5 дюймов переключается в ночной режим при недостаточном естественном освещении, что бережет зрение водителя и не отвлекает от дороги. Можно отметить, что качество сборки остается на высоте, несмотря на демократичную стоимость гаджета.

Стоит упомянуть, что Navitel C500 может быть использован не только в качестве навигатора, но и как FM-радио, или даже медиаплеер, если вы привыкли слушать собственную музыкальную подборку. Для этого в навигаторе предусмотрен слот для microSD карт объемом до 32 Гб. Встроенная память самого устройства – 4 Гб.

Что особенно удобно в поездке, поиск в навигаторе можно задавать не только по конкретному адресу, но и по достопримечательностям, кафе, банкам, гостиницам и другим полезным объектам инфраструктуры. Навигатор предлагает 3 альтернативных маршрута, которые не повторяют друг друга, поэтому пользователь может сам выбрать, каким маршрутом воспользоваться. Кроме того, навигатор предупреждает о приближении к камерам контроля скорости, расположение которых регулярно актуализируется.

Данный навигатор можно считать законченным решением, поскольку на него сразу установлена детализированная карта России, которая также регулярно обновляется и не требует дополнительной оплаты, как в случае с некоторыми другими навигаторами на рынке. Если вы решите путешествовать за границу, на навигатор можно дополнительно установить карты Европы, стран СНГ, Азии или Америки.

Узнать подробнее можно ЗДЕСЬ.

Автонавигатор NAVITEL С500.
Автонавигатор NAVITEL С500

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