Обзор автонавигатора NAVITEL С500: путешествие в весну

Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel. Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel. Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel. Автонавигатор NAVITEL С500. Фото: Архив фото компании Navitel.

Автомобильный GPS-навигатор Navitel C500 идет в комплекте с креплением на присоске, зарядным устройством, которым можно пользоваться в автомобиле, подключив к гнезду прикуривателя, а также кабелем USB-miniUSB, стилусом для удобного общения с устройством и мягким чехлом для защиты экрана.

На ощупь корпус навигатора очень приятен, а покрытие soft touch защищает его от следов прикосновений. Экран навигатора диагональю 5 дюймов переключается в ночной режим при недостаточном естественном освещении, что бережет зрение водителя и не отвлекает от дороги. Можно отметить, что качество сборки остается на высоте, несмотря на демократичную стоимость гаджета.

Стоит упомянуть, что Navitel C500 может быть использован не только в качестве навигатора, но и как FM-радио, или даже медиаплеер, если вы привыкли слушать собственную музыкальную подборку. Для этого в навигаторе предусмотрен слот для microSD карт объемом до 32 Гб. Встроенная память самого устройства – 4 Гб.

Что особенно удобно в поездке, поиск в навигаторе можно задавать не только по конкретному адресу, но и по достопримечательностям, кафе, банкам, гостиницам и другим полезным объектам инфраструктуры. Навигатор предлагает 3 альтернативных маршрута, которые не повторяют друг друга, поэтому пользователь может сам выбрать, каким маршрутом воспользоваться. Кроме того, навигатор предупреждает о приближении к камерам контроля скорости, расположение которых регулярно актуализируется.

Данный навигатор можно считать законченным решением, поскольку на него сразу установлена детализированная карта России, которая также регулярно обновляется и не требует дополнительной оплаты, как в случае с некоторыми другими навигаторами на рынке. Если вы решите путешествовать за границу, на навигатор можно дополнительно установить карты Европы, стран СНГ, Азии или Америки.

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