Коммунальные квартиры до сих пор разбросаны по всей России. Больше всего их в Петербурге и Москве. Говорят, в коммуналках живет дух прошлой эпохи.

Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Очарование и колорит российских коммуналок. Фото: fishki.net. Источник.