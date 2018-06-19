Очевидцы: барнаульцев напугал эксгибиционист

В Барнауле вечером 18 июня молодой человек показал нескольким девушкам свои половые органы, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Свидетели ЧП пишут, что эксгибиционист поднялся за девушкой в доме по улице Чкалова. На втором этаже парень окликнул незнакомку и показал половые органы. После этого он убежал.
Позднее молодой человек также напугал девушку в доме на улице Ядринцева.
Очевидцы описали внешность парня:
- на вид 18-19 лет,
- рост 170-180,
- худощавый.
Был одет:
- желтая футболка с черными надписями,
- джинсовые шорты светло-синего цвета до колен,
- При себе была сумочка через плечо.
Барнаульцев предупреждают об опасности.
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