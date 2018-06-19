Очевидцы: барнаульцев напугал эксгибиционист

Сегодня, 18:06.
Происшествия

В Барнауле вечером 18 июня молодой человек показал нескольким девушкам свои половые органы, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Подъезд.
Подъезд. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Свидетели ЧП пишут, что эксгибиционист поднялся за девушкой в доме по улице Чкалова. На втором этаже парень окликнул незнакомку и показал половые органы. После этого он убежал.

Позднее молодой человек также напугал девушку в доме на улице Ядринцева.

Очевидцы описали внешность парня:

  • на вид 18-19 лет,
  • рост 170-180,
  • худощавый.

Был одет:

  • желтая футболка с черными надписями,
  • джинсовые шорты светло-синего цвета до колен,
  • При себе была сумочка через плечо.

Барнаульцев предупреждают об опасности.

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