Очевидцы: барнаульцев напугал эксгибиционист

Свидетели ЧП пишут, что эксгибиционист поднялся за девушкой в доме по улице Чкалова. На втором этаже парень окликнул незнакомку и показал половые органы. После этого он убежал.

Позднее молодой человек также напугал девушку в доме на улице Ядринцева.

Очевидцы описали внешность парня:

на вид 18-19 лет,

рост 170-180,

худощавый.

Был одет:

желтая футболка с черными надписями,

джинсовые шорты светло-синего цвета до колен,

При себе была сумочка через плечо.

Барнаульцев предупреждают об опасности.