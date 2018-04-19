Очевидцы: в Барнауле девочке плеснули в лицо кислотой. Фото: Виктория Грибанова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле девочке плеснули в лицо кислотой. Фото: Виктория Грибанова в vk.com/barneos22.

ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы и проходила под окнами, откуда в нее и плеснули неизвестной жидкостью из окна первого этажа. Потерпевшая получила многочисленные ожоги. Очевидцы предполагают, что жидкость могла быть смесью для наркотиков или кислотой.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

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