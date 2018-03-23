Очевидцы: в Барнауле насмерть сбили женщину

Утром около 7 часов в Барнауле произошло ДТП на пересечении ул. Матросова и ул. Бехтерева — сбили пешехода. По словам очевидцев в Barnaul 22, пешеход погиб.
После ДТП собралась пробка по ул. Матросова в сторону пр. Ленина.
Артем Панюков:
— Проезжал по Матросова. Никаких медиков уже не было. ДПС, авто и тело женщины накрыто.
Подробности уточняются.
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