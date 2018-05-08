В Алтайском крае бесплатно раздали сосны и лиственницы

Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес". Весенняя акция краевого значения "Один житель — одно дерево". Фото: архив СОЛО "Алтайлес".

Денис Шубин,

руководитель предприятия ООО "Бобровский лесокомбинат":

— Эта акция – наша ежегодная добрая традиция, которая направлена на вовлечение каждого жителя в озеленение родного края и воспитание активной гражданской позиции в экологическом направлении. Для компании "Алтайлес" сохранение лесов является приоритетным направление деятельности.

В рамках акции каждый желающий смог получить абсолютно бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственниц. Стоит отметить, что в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби представителями компании "Алтайлес" было безвозмездно роздано более 23 000 штук. Среди тех, кто пришел за сеянцами, — представители различных организаций края и просто неравнодушные жители.

— Очень радует, что с каждым годом становится все больше людей, желающих внести свой вклад в создание новых лесов, а также озеленение городов и сел. Если каждый человек своими руками посадит дерево, а затем будет ухаживать за ним на протяжении десятков лет, рассказывать об этом своим детям, то принесёт ощутимую пользу родному краю, – говорят профессиональные лесники.