Под присмотром Симпсона и Джобса: как устроен необычный офис барнаульской IT-компании

Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Концепция и задачи интерьера

В новый офис команда SIB IT переехала около двух лет назад. Раньше программисты сидели по кабинетам, и это затрудняло рабочие процессы, рассказывает Евгения Бакланова, специалист по работе с персоналом компании SIB IT. Поэтому руководство решило: новый офис должен быть в формате открытого пространства (open space).

Концепцию оформления для него разработала дизайнер Наталия Алаева. Заказчикам хотелось чего-то яркого, необычного, располагающего к креативу. Ведь программирование — это творческое занятие.

Евгения Бакланова,

специалист по работе с персоналом компании SIB IT:

— Кабинетный офис выглядел слишком формально. Мы хотели сделать удобное, уютное пространство, по которому было бы комфортно перемещаться. Программисты — люди умные, педантичные, креативные и где-то даже придирчивые. Им не по душе формальный подход. Работа за компьютером требует высокой степени концентрации. Потому очень важно иметь возможность перевести взгляд на что-то приятное, расслабляющее. Или уйти на время со своего места работы, отвлечься на какие-то легкие занятия, чтобы передохнуть.

В офисе SIB IT несколько зон: прихожая, рабочая зона open space, кухня и она же комната отдыха, три переговорных комнаты.

Оформление прихожей

То, что дизайн офиса необычный, видно уже в прихожей. Стена и шкафчики в ней раскрашены в стиле ретро-игры из 1980-х Pac-Man. Прямо перед выходом висит листок бумаги с алгоритмом для тех, кто уходит последним.

Он появился после того, как однажды девушку-бухгалтера закрыли в офисе поздно вечером. Эта трагикомическая история вошла в список самых курьезных случаев в компании. Теперь тот, кто уходит последним, должен удостовериться, что он действительно последний.

Рабочая зона open space

Самое яркое и большое помещение — это рабочий open space. Его стены разрисовали художники из арт-студии "Хамелеон". Портрет Стива Джобса появился здесь для мотивации сотрудников. Остальные персонажи разряжают рабочую обстановку и напоминают о главном.

Идеи для спич-баблов (реплик) генерировали сотрудники SIB IT. В них отражены профессиональные мемы и шутки. Марио возмущается: "Баги! Везде баги!"(баг - слово из профессионального жаргона, дефект в программном обеспечении, — прим. altapress.ru). Женщина с ужасом в глазах говорит: "Релиз уже скоро..." (релиз — вывод программного продукта на рынок, — прим. altapress.ru).

На стенах висит несколько рабочих досок для разных целей. На одной отражены задачи на неделю, на другой сформулированы шуточные правила жизни в офисе. Важный рабочий элемент — несколько настенных часов. Они показывают время в разных местах планеты.

Вдоль окон стоят лавки, красные кресла-мешки. Это зона для тех, кому нужно отвлечься — поговорить по телефону, почитать. Или для тех, кто хочет поменять на время свой рабочий стол с ПК на мягкое кресло и ноутбук.

Переговорные комнаты

У переговорных комнат необычные названия: "Сибирь", "Тайга" и "Горы". Одну временно занимает бухгалтер. Две другие используются по назначению. В них проходят планерки и стенд-апы (летучки), а также видеконференции с заказчиками.

В переговорных есть все необходимое для этого — столы с креслами, доска, где можно распределять задачи, оборудование для видеоконференций.

Кухня и комната отдыха

В помещении для обеда и отдыха много разных зон. Здесь и диван со столиком, где можно передохнуть или поработать. Тренажер, чтобы размяться. Кухня с холодильником, микроволновкой, кофемашиной и столом. Барстойка у окна.

В игровой зоне — приставка и настольные игры, есть доска для рисования. Там создается коллективный рисунок — каждый желающий приходит и дорисовывает что-то свое.

Большие цветы здесь остались с праздника 8 марта и удивительно органично вписались в интерьер.

Евгения Бакланова,

специалист по работе с персоналом компании SIB IT:

— Наш офис ориентирован на режим работы и отдыха. Это хороший формат для программистов. Он комфортный, неформальный и полностью исключает даже намек на авторитарность.

Чем занимается компания SIB IT

Компания SIB IT основана в 2010 году. Она занимается разработкой крупных IT-проектов в финансовой сфере. Программное обеспечение, созданное компанией, применяется в финансовых системах, которые используются во многих странах мира. В SIB IT работают 50 человек.