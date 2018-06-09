Под присмотром Симпсона и Джобса: как устроен необычный офис барнаульской IT-компании

Сегодня, 11:30.
Жизнь

У барнаульской компании SIB IT, которая занимается разработкой программного обеспечения, яркий, дружелюбный и располагающий офис. На разноцветных стенах опен-спейса соседствуют граффити-портреты Стива Джобса и Гомера Симпсона. А в комнате отдыха есть спортивный тренажер и шахматы.

Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Офис барнаульской компании SIB IT. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Концепция и задачи интерьера

В новый офис команда SIB IT переехала около двух лет назад. Раньше программисты сидели по кабинетам, и это затрудняло рабочие процессы, рассказывает Евгения Бакланова, специалист по работе с персоналом компании SIB IT. Поэтому руководство решило: новый офис должен быть в формате открытого пространства (open space).

Концепцию оформления для него разработала дизайнер Наталия Алаева. Заказчикам хотелось чего-то яркого, необычного, располагающего к креативу. Ведь программирование — это творческое занятие.

Евгения Бакланова,
специалист по работе с персоналом компании SIB IT:

— Кабинетный офис выглядел слишком формально. Мы хотели сделать удобное, уютное пространство, по которому было бы комфортно перемещаться. Программисты — люди умные, педантичные, креативные и где-то даже придирчивые. Им не по душе формальный подход. Работа за компьютером требует высокой степени концентрации. Потому очень важно иметь возможность перевести взгляд на что-то приятное, расслабляющее. Или уйти на время со своего места работы, отвлечься на какие-то легкие занятия, чтобы передохнуть.

В офисе SIB IT несколько зон: прихожая, рабочая зона open space, кухня и она же комната отдыха, три переговорных комнаты.

Оформление прихожей

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

То, что дизайн офиса необычный, видно уже в прихожей. Стена и шкафчики в ней раскрашены в стиле ретро-игры из 1980-х Pac-Man. Прямо перед выходом висит листок бумаги с алгоритмом для тех, кто уходит последним.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

Он появился после того, как однажды девушку-бухгалтера закрыли в офисе поздно вечером. Эта трагикомическая история вошла в список самых курьезных случаев в компании. Теперь тот, кто уходит последним, должен удостовериться, что он действительно последний.

Рабочая зона open space

Самое яркое и большое помещение — это рабочий open space. Его стены разрисовали художники из арт-студии "Хамелеон". Портрет Стива Джобса появился здесь для мотивации сотрудников. Остальные персонажи разряжают рабочую обстановку и напоминают о главном.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

Идеи для спич-баблов (реплик) генерировали сотрудники SIB IT. В них отражены профессиональные мемы и шутки. Марио возмущается: "Баги! Везде баги!"(баг - слово из профессионального жаргона, дефект в программном обеспечении, прим. altapress.ru). Женщина с ужасом в глазах говорит: "Релиз уже скоро..." (релиз вывод программного продукта на рынок, прим. altapress.ru).

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

На стенах висит несколько рабочих досок для разных целей. На одной отражены задачи на неделю, на другой сформулированы шуточные правила жизни в офисе. Важный рабочий элемент — несколько настенных часов. Они показывают время в разных местах планеты.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

Вдоль окон стоят лавки, красные кресла-мешки. Это зона для тех, кому нужно отвлечься — поговорить по телефону, почитать. Или для тех, кто хочет поменять на время свой рабочий стол с ПК на мягкое кресло и ноутбук.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

Переговорные комнаты

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

У переговорных комнат необычные названия: "Сибирь", "Тайга" и "Горы". Одну временно занимает бухгалтер. Две другие используются по назначению. В них проходят планерки и стенд-апы (летучки), а также видеконференции с заказчиками.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

В переговорных есть все необходимое для этого — столы с креслами, доска, где можно распределять задачи, оборудование для видеоконференций.

Кухня и комната отдыха

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

В помещении для обеда и отдыха много разных зон. Здесь и диван со столиком, где можно передохнуть или поработать. Тренажер, чтобы размяться. Кухня с холодильником, микроволновкой, кофемашиной и столом. Барстойка у окна.

Офис барнаульской компании SIB IT.
Офис барнаульской компании SIB IT.

В игровой зоне — приставка и настольные игры, есть доска для рисования. Там создается коллективный рисунок — каждый желающий приходит и дорисовывает что-то свое.

Большие цветы здесь остались с праздника 8 марта и удивительно органично вписались в интерьер.

Евгения Бакланова,
специалист по работе с персоналом компании SIB IT:

— Наш офис ориентирован на режим работы и отдыха. Это хороший формат для программистов. Он комфортный, неформальный и полностью исключает даже намек на авторитарность.

Чем занимается компания SIB IT

Компания SIB IT основана в 2010 году. Она занимается разработкой крупных IT-проектов в финансовой сфере. Программное обеспечение, созданное компанией, применяется в финансовых системах, которые используются во многих странах мира. В SIB IT работают 50 человек.

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