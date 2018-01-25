Огромная зачетка и Елизавета Великая: барнаульские студенты отметили Татьянин день

Барнаульские студенты в Алтайском госуниверситете отметили Татьянин день. Из-за аномальных холодов народные гулянья в этом году перенесли в здание университета.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.
По традиции на праздник к студентам, преподавателям и выпускникам в гости "приехали" Михаил Ломоносов и императрица Елизавета Петровна.
Всех желающих угощали вкусными блинами, горячим сбитнем и огромной пряничной зачеткой, которая по поверью принесет удачу всем, кто отхватит ее кусочек. Ее размер составил 1,2 метра Х 1,5 метра, поэтому "лакомства" хватило на всех.
Александра Фоменко
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