Огромная зачетка и Елизавета Великая: барнаульские студенты отметили Татьянин день

День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко. День студента в АлтГУ. Фото: Александра Фоменко.

По традиции на праздник к студентам, преподавателям и выпускникам в гости "приехали" Михаил Ломоносов и императрица Елизавета Петровна.

Всех желающих угощали вкусными блинами, горячим сбитнем и огромной пряничной зачеткой, которая по поверью принесет удачу всем, кто отхватит ее кусочек. Ее размер составил 1,2 метра Х 1,5 метра, поэтому "лакомства" хватило на всех.

Александра Фоменко