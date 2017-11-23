Огромное бумажное шоу и творческие мастер-классы: чем заняться на этих выходных

Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Ольга Морунова. Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: архив мастерской "Светлица". Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Гостей ждет развлекательная программа от героев "Холодного сердца" – Эльзы, Анны и Олафа, выступление лучших детских коллективов, а также конкурсы от партнеров проекта.

Кроме того, с 15.00 до 17.00 пройдет бесплатный мастер-класс по созданию декоративных снежинок от творческой мастерской "Светлица" и игровой тренинг от "Школы скорочтения и развития памяти".

На протяжении праздника ребятишки смогут сделать бесплатный аквагрим в зоне банка "Акцепт" и сфотографироваться в трех ярких зимних фотозонах.

Завершится праздник масштабным бумажным шоу.

Подробности в группе праздника "Вконтакте"