Около 4 000 предпринимателей зарегистрировались в программе Сбербанка "Бизнес класс"

Наталья Левченко,

директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк:

"Курс содержит массу полезной информации как для начинающих и действующих предпринимателей, так и для студентов экономических специальностей. Онлайн-модули посвящены различным темам: разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим важным аспектам бизнеса. Очные мероприятия помогут завязать деловые знакомства и опробовать новые методики построения и развития бизнеса на практике".

Программа представлена в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". Первый состоит из видеоуроков, тестовых заданий, вебинаров и дополнительных материалов. "Интенсив" включает в себя все составляющие режима "онлайн", а также четыре очных мастер-класса в Новосибирске. Их смогут посетить самые активные предприниматели из Новосибирской области, Алтайского края и Томской области.

"Считаю, что "Бизнес класс" даёт нужные и своевременные знания для топ-менеджеров и руководителей среднего звена, дополнительную основу для роста, — поделился впечатлениями один из участников программы и совладелец сети "Дядя Дёнер" Антон Горестов. — Мне курс помог повторно структурировать знания, открыть новые стороны некоторых приемов коучинга, техник управления и мотивации. Готов рекомендовать программу и компетентно дискутировать со своими коллегами, устраивая дебаты и разборы задач, которые раньше обходили стороной".

Сергей Шелухин,

руководитель направления стратегического развития Google Россия:

"Мы рады, что "Бизнес класс" вызвал большой интерес у сибирских предпринимателей и уже 4000 человек подали заявки на участие в программе. Надеемся, что проект принесет ощутимую пользу, ведь его главная цель — улучшение практических навыков для ведения бизнеса. В ходе программы участники освоят новейшие методики для создания и масштабирования своего дела, а также смогут проконсультироваться с ведущими российскими экспертами и заручиться поддержкой наставника".

Сегодня более 173 тысяч человек из разных регионов России принимают участие в "Бизнес классе". 36 тысяч человек успешно завершили программу. 85% из них активно рекомендуют курс своим коллегам. Около половины выпускников также отметили значимые изменения в бизнесе. Средний рост их бизнес-показателей составил 20%.

Справка

"Бизнес класс" — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 33 регионах России. К концу 2018 года планируется подключить к программе более 40 субъектов России. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.