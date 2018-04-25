Около 600 тысяч рублей заплатит предприниматель села Полуямки за незаконное пользование электроэнергией

Желая сэкономить на оплате за электричество, владелец одного из магазинов села Полуямки установил на электросчетчик магнит. Следы вмешательства в работу прибора учета очевидны. При осмотре обнаружена расплавленная антимагнитная пломба – настолько сильным было воздействие магнитного поля.

Однако владелец магазина факт хищения электроэнергии признать отказался. В случае его отказа добровольно оплатить задолженность энергетики будут вынуждены обратиться в судебные инстанции. В подобных случаях в отношении недобросовестных потребителей выносится решение суда о принудительном взыскании задолженности, потому что намеренное повреждение прибора учета является нарушением пункта 145 Постановления Правительства РФ № 442 и статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Филиал "Алтайэнерго" напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи и фактах незаконного потребления энергоресурсов можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-1000-380.